Столичный регион заметает снегом

В Москве сильнейший за 70 лет снегопад. Побит даже рекорд 1999 года, который до этого считался самым снежным. За сутки в столичном регионе выпало более 10 миллиметров осадков.

Метель стала причиной массовых ДТП. Больше всего аварий на Симферопольском шоссе, где столкнулись в общей сложности около полусотни машин, передает "Россия 24".

А вот проблем на коммунальных объектах удалось избежать. В Москве на уборку дорог вывели около 12 тысяч автомобилей. Это на треть больше обычного.

Синоптики считают, что снегопад может продолжиться и завтра. При этом значительно потеплеет — до трех градусов мороза.

Непогода осложнила работу столичных аэропортов. Если посмотреть на онлайн табло, к вечеру субботы снегопад в Москве задержал свыше 60 рейсов. Так, были отложены вылеты в Лондон, Стамбул, Бухарест, Рим и другие города мира. Пресс-службы аэропортов сообщают, что сейчас видимость улучшилась по сравнению с субботой, но небольшие задержки возможны. Взлетно-посадочные полосы чистят десятки единиц спецтехники.