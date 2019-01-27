Президент Австрии: США относятся к странам ЕС, как к колониям

Австрийский президент раскритиковал США за то, что они пытаются надавить на Евросоюз из-за российского газопровода "Северный поток – 2", передает "Россия 24".

Александр Ван дер Беллен заявил, что американское правительство относится к странам ЕС, как к колониям, и считает возможным угрожать санкциями или другими мерами, если Европа делает что-то выгодное для себя, но не угодное Вашингтону.

"Северный поток – 2" планируется запустить до конца года. Он соединит Россию и Германию через Балтийское море и будет пропускать 55 миллиардов кубометров газа в год.