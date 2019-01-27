Паредес получит в "ПСЖ" восьмой номер

"Зенит" и "Пари Сен-Жермен" согласовали переход полузащитника Леандро Паредеса во французский клуб. Стал известен и номер, под которым аргентинец будет играть в составе чемпионов Франции.

Леандро Паредес возьмет себе восьмой номер, ставший свободным после ухода Тиаго Мотты. Аргентинец уже вылетел в Париж, где воскресенье будет представлен в качестве футболиста "ПСЖ".

Покупка Паредеса обойдется парижанам в сорок миллионов евро. Именно на такой цене настаивал "Зенит".