Команда Кучерова и Василевского не пробилась в финал "Матча звезд" НХЛ

Сборная Атлантического дивизиона, за которую выступали российские хоккеисты Андрей Василевский и Никита Кучеров, не смогла пробиться в финал "Матча звезд" НХЛ, уступив в полуфинале команде Столичного дивизиона. Вторым финалистом стала сборная Центрального дивизиона.

Матчи проходят в формате 3 на 3 и состоят из двух периодов по 10 минут. В первом полуфинале играли сборные Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Крупную победу с результатом 10:4 одержала сборная Центрального дивизиона.

Следом на площадку в Сан-Хосе вышли команды Столичного и Атлантического дивизионов. Сборная столичного дивизиона выиграли 7:4. Андрей Василевский, защищавший ворота проигравших в первом периоде, отбил 9 бросков из 12. Никита Кучеров очков не набрал.