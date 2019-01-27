В правящей партии Японии рассказали о ходе мирных переговоров с Россией

Правительство Японии продолжает считать южную часть Курильских островов своей исконной территорией и полагает, что переговоры по вопросу мирного договора включают в себя ряд сложностей. Об этом заявил замгенсека правящей партии Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.

В ответ на заявление представителя оппозиции о том, что последняя встреча премьер-министра Японии и президента РФ не принесла видимых результатов, Коити Хагиуда заявил, что считает необходимым продвигаться постепенно, шаг за шагом, передает ТАСС.

"Правительство Японии не меняет своей базовой позиции, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией", — добавил он. Хагиуда также не стал комментировать появлявшуюся информацию о намерении к июню этого года достигнуть общего соглашения с Россией.

В середине января на большой пресс-конференции по итогам 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования передать Японии южные Курильские острова противоречат обязательствам страны по Уставу ООН, в одной из статей которого написано о незыблемости итогов Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне фашистской Германии).

Весь последний месяц японские СМИ преподносили курильский вопрос как уже решенный, якобы Москва уже готова острова передать. Это вызвало в Москве как минимум непонимание. Позиция России четкая: Курилы — неотъемлемая часть российской территории.

Но Токио продолжает настаивать на том, чтобы ему отдали Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Итого как минимум восемь островов, не считая отдельно стоящие скальные островки (острова Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой и др.).

Миф о "четырех островах", по мнению специалистов, России навязан японцами, которые объединили все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров — Хабомаи.

В свое время Япония отдала США на острове Окинава огромную территорию под военную базу; время от времени местное население протестует против присутствия здесь мощнейшей на Дальнем Востоке военной группировки США (там десятки тысяч американских солдат, репутация которых в глазах местного населения сильно подмочена дебошами и даже преступлениями), требуя вернуть японцам их исконную территорию. Последние демонстрации прошли в декабре прошлого года.

Но пока этот военный "воз" и ныне там. Хотя именно с ликвидацией этой базы увязывал в свое время (1956 год) Советский Союз саму возможность разговора о дальнейшей судьбе Малой Курильской гряды.