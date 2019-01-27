Победителем "Матча звезд" НХЛ стала сборная Столичного дивизиона

В Сан-Хосе завершился "Матч звезд" Национальной хоккейной лиги. В финале сборная Столичного дивизиона нанесла поражение команде Центрального дивизиона со счетом 10:5.

Матчи проводились в формате три на три и состояли из двух периодов во 10минут. Сборная Столичного дивизиона уверенно взяла верх со счетом 10:5. По два гола записали на свой счнт Сидни Кросби ("Питтсбург"), Мэттью Барзал ("Айлендерс") и Кэм Аткинсон ("Коламбус"), по одной шайбе забросили Крис Летанг ("Питтсбург"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Кайл Палмьери ("Нью-Джерси") и Себастьян Ахо ("Каролина"). У команды Центрального дивизиона отличились Микко Рантанен (дважды), Габриэль Ландеског (оба — "Колорадо"), Райан О'Райлли ("Сент-Луис") и Блэйк Уилер ("Виннипег"). Лучшим игроком матча был признан Сидни Кросби.

Российские хоккеисты – вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский и его одноклубник Никита Кучеров выступали за сборную Атлантического дивизиона, которая проиграла в полуфинале будущему победителю 4:7.