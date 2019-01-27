Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

В Лос-Анджелесе прошел бой за Гран-при Bellator между Федором Емельяненко и американцем Райана Бейдером. Досрочную победу одержал Бейдер, которому и достался чемпионский титул.

Бой продолжался менее минут. Первый же пропущенный Федором удар привел к нокауту. После того, как Емельяненко упал, судья остановил бой. Райан Бейдер одержал досрочную победу.

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.