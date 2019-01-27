ФРГ выделяет 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и блокадников

Правительство ФРГ решило выделить 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для людей, переживших блокаду Ленинграда, в Санкт-Петербурге.

Главы МИД Германии и России, Хайко Маас и Сергей Лавров, приветствовали это решение, передает РИА Новости.

"Мы, министры иностранных дел Федеративной Республики Германии и Российской Федерации, приветствуем решение федерального правительства Германии, основанное на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы, сделать добровольный гуманитарный жест в отношении еще живущих жертв блокады в форме выделения 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады в Санкт-Петербурге".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и была полностью снята 27 января 1944 года. По разным данным, за годы блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.