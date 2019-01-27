Турман защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив Лопеса

Американский боксер Кит Турман провел успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. В рамках вечера профессионального бокса американец в центральном бое одержал победу над претендентом на чемпионский пояс Хосесито Лопесом.

Соперники провели на ринге все 12 раундов, а победу Турман одержал после раздельного решения судей. Двое из них отдали победу Турману, еще один рефери признал бой ничейным. Эта победа стала для американского боксера 29 в карьере, из которых 22 – нокаутом. Он по-прежнему не знает поражений.