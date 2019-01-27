Пожар на территории завода металлоконструкций в Екатеринбурге ликвидирован

Открытое горение на складе на территории завода металлоконструкций в Екатеринбурге ликвидировано.

ГУ МЧС по Свердловской области сообщило, что площадь пожара составила 1500 квадратных метров. На момент возникновения пожара людей в здании не было, пострадавших нет, передает РИА Новости.

Установлено, что на складе хранились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование.