На Магнитогорском металлургическом комбинате возник пожар

Технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате. Сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров поступило в МЧС в 09:00 местного времени (7:00 по Москве).

По данным ведомства, возгорание произошло в башне размерами 5 на 5 метров. Угрозы соседним зданиям нет, погибших и пострадавших также нет.

Технологический процесс на комбинате не нарушен, однако производственная мощность снижена, передает ТАСС. Борьбу с огнем ведут 57 человек и 17 единиц техники.