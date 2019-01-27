Французы Эрбер и Маю – чемпионы Australian Open в парном разряде

В Мельбурне наступил заключительный день Открытого чемпионата Австралии по теннису. Определились победители парного разряда среди мужчин. Новым чемпионом стартового турнира "Большого шлема" в сезоне стал французский дуэт Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю.

В финальном матче теннисисты из Франции одержали победу над финно-австралийским тандемом Хенри Континен – Джон Пирс. Французы праздновали победу по итогам двух сетов со счетом 6:4, 7:6 (7:1). На корте соперники провели 1 час 38 минут.

Завершится Открытый чемпионат Австралии финальным матчем в мужском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и его ближайший преследователь по мировому рейтингу испанец Рафаэль Надаль.