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Политическая нестабильность в Венесуэле 43 минуты назад
В Венесуэле противники президента Мадуро снова вышли на улицы Каракаса
Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление по кризисной ситуации в Венесуэле. На экстренном заседании, созванном по инициативе США, Штаты навязали участникам встречи свою повестку, хотя Россия и еще несколько стран возражали, заявляя, что события в Венесуэле — это внутренние дела страны. Попытку госпереворота в Венесуэле, как говорит действующий президент Николас Мадуро, организовал Вашингтон.
После громкого выступления 23 января венесуэльская оппозиция взяла паузу. И вот сегодня противники президента Мадуро снова вышли на улицы венесуэльской столицы. Митинги проходят сразу на нескольких площадях. На повестке — принятие резолюции о политической амнистии противников нынешней власти.
Амнистия должна распространиться на всех, кто как бы помогает демократии — а демократию, по мнению оппозиции, строят как раз они. По сути, сторонники Гуаидо принимают индульгенцию сами себе с прицелом на возможные беспорядки, как это происходило на улицах Каракаса 23 января. Ожидаемо индульгенцию принимают единогласно с таким обоснованием: "Мы не судьи и не можем их судить, но мы знаем, что они невиновны, поэтому и амнистируем".
Несмотря на выходной, на митинг пришло всего полторы-две сотни либералов. На других протестных площадках народу и того меньше.
"Вы не смотрите, что нас так мало. Если будет нужно, придет больше людей. Просто сегодня выходной, и народ традиционно предпочитает отдыхать. Да и после недавних столкновений с полицией у людей есть опасения", — говорит участница протеста.
Опасения оказались напрасны. Либералы были разумны и сдержанны, поэтому немногие патрульные лениво наблюдали за политической активностью несогласных в сторонке.
"Мы пришли защищать конституцию, поэтому нам не страшно. Мы за правительство демократов, в которых мы верим и верим в их честность. Стране нужны либеральные перемены!" — говорит один из протестующих.
Главного либерала и борца за демократию Хуана Гуаидо на митинге ждали, готовились приветствовать. Даже резолюцию об амнистии заранее отпечатали и собирались вручить. Он в конце концов появился и обрадовал тем, что часть американских дипломатов в Каракасе остается, а на следующей неделе в столице будет проведен новый масштабный митинг против нынешних властей. Впрочем, к выступлениям, но уже в поддержку Николаса Мадуро, готовятся и его сторонники — и тоже на следующей неделе.
"Мы волонтеры из университета Святой Марии. Дежурим на всякий случай — вдруг станет горячо и понадобится медицинская помощь", — рассказала одна из присутствующих.
К слову, волонтеры вне политики и дежурят на любых массовых выступлениях — как сторонников власти, так и оппозиции. 23 января, когда выступала оппозиция, их помощь оказалась востребована — пострадавших были десятки.
Столичный район Санта Моника считается бедняцким. Он мог бы стать криминальным анклавом — тем более в окружении оппозиционно настроенных кварталов побогаче, — но здесь ценят поддержку государства и держатся за помощь правительства. Помощь ощутимая и регулярная.
Стоимость продуктового пайка на семью — 5 центов. Три пакета риса, тунец, мука, кукурузное масло, чечевица, сухое молоко. Активист общины Энри Дудамел коробки разносит сам. Так надежнее — ведь помощь адресная.
"На этой неделе мы раздаем от правительства этот паек. На прошлой раздавали куриное мясо и яйца, на следующей будем раздавать овощи, а потом — рыбу. И так — каждую неделю", — говорит он.
Раздают по спискам: желтым отмечены семьи, которых уже снабдили, серым — которым еще предстоит. В таких коммунах на окраинах Каракаса за восемь последних лет расселили 2,5 миллиона обитателей трущоб. Здесь дорожат вниманием власти, и пафос оппозиционной риторики видится отсюда совсем неискренним.
"Вы видите эти фото? Это мы ходили на демонстрацию в поддержку команданте Мадуро ровно в те дни, когда выступала оппозиция. Смотрите, сколько нас вышло на улицы!" — говорит Энри Дудамел.
На улицы Каракаса в поддержку президента Мадуро людей вышло много — вот только видели это немногие. Западные СМИ это просто не показывали — невыгодно. Это была их информационная артподготовка к атаке на законную власть.
А вот Ларисса Костас, наоборот, была в те дни альтернативным источником информации. Она — ведущая информационной программы телеканала ViVe TV, и своими глазами видела, кто, в каком количестве и за кого голосовал на улицах Каракаса. Но у западных СМИ была своя правда.
- Это была цензура?
- Да, цензура! Нам просто заткнули рот. Заткнули рот целому народу!
На вопрос, не боится ли она говорить правду о ситуации в стране, Ларисса отвечает, что это ее профессия. Либо правда с экрана телевизора — либо гонорары от западных спонсоров. Она сделала свой выбор: работать в кадре, рассказывать людям Венесуэлы, какие настроения на самом деле в их стране.
Власти Парижа, Мадрида и Лондона выдвинули Каракасу ультиматум: в течение восьми дней назначить новые выборы президента. В противном случае они готовы признать самозванца Хуана Гуаидо главой страны.
"Что происходит с Европой? Почему она выполняет указы из Соединенных Штатов? Они нам дают всего восемь дней! Откуда у вас такое право? У вас нет никаких полномочий давать какие-то сроки независимой стране! С каких пор вы решили, что вам это позволительно?" — недоумевает министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
На этом фоне Москва предложила организовать конструктивный диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией.
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