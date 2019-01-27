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27 января 201910:35

Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске частично потушен

Потушен огонь на первом участке Магнитогорского металлургического комбината.

Огонь вспыхнул утром в воскресенье на участке подачи угля в доменную печь на высоте 30 метров, что осложнило борьбу с огнем. Общая площадь пожара — 770 квадратных метров. На первом участке площадью 320 квадратных метров огонь уже потушен, сообщает пресс-служба МЧС.

Огнеборцы приступили к тушению огня на участке в 450 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, считают спасатели. На данный момент о погибших и пострадавших не сообщается. К тушению огня привлечены порядка 60 спасателей и 17 единиц техники, также прибыл пожарный поезд. Причины возгорания устанавливаются.

Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших производителей стали в мире. Занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

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