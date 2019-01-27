Пожар на танкерах в Черном море ослабел

Морские спасатели продолжают следить за пожаром на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Черном море. Газовозы стоят на якорях за пределами территориальных вод России. Огонь охватил суда 21 января во время перекачки топлива в районе Керченского пролива, пишет ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, интенсивность горения снизилась, но 4,5 тысячи тонн сжиженного газа выгорать будут еще долго.

Во время ЧП погибли 10 десять моряков из Турции и Индии.