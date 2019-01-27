"Снегопад века" в Москве может продолжиться и завтра
Треть месячной нормы осадков выпала в Москве менее чем за сутки, высота сугробов выросла до полуметра. Этот снегопад стал сильнейшим за 70 лет, побит даже рекорд 1999 года, который до этого считался самым снежным.
Около 12 тысяч единиц снегоуборочной техники всю ночь расчищали городские магистрали. Это на треть больше обычного. Метель стала причиной массовых ДТП. Больше всего аварий — на Симферопольском шоссе, где столкнулись в общей сложности около полусотни машин.
По прогнозам синоптиков, снегопад может продолжиться и завтра. При этом значительно потеплеет — до минус трех градусов.
Во власти мощного циклона оказались еще несколько регионов Центральной России — заметает, например, Ярославль, Воронеж, Курск, Тулу и Нижний Новгород.
В Поволжье самой заснеженной оказалась Саратовская область. В столице региона этой ночью перекрыли семь улиц, чтобы провести уборку. Чистят в том числе и трамвайные пути. По словам местных жителей, пока открыт лишь один маршрут. Жителям Иванова в эти выходные тоже приходится штурмовать аномально высокие сугробы.
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