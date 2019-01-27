Россиянка Дериглазова выиграла этап Кубка мира по рапире

Российская фехтовальщица Инна Дериглазова одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил во французском Сен-Море. В финальном поединке россиянка выиграла у действующей чемпионки мира итальянки Аличе Вольпи.

По итогам финального сражения 28-летняя Дериглазова взяла верх над соперницей из Италии со счетом 15:12. Обладательницами бронзовых медалей стали француженка Изаора Тибу и еще одна итальянская фехтовальщица Франческа Палумбо.

Напомним, что ранее Дериглазова одержала победу на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.