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27 января 201911:01

Скончался глава московского департамента региональной безопасности Черников

Официальный сайт мэра Москвы

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников скончался на 55-м году жизни в ночь на воскресенье, сообщает "Интерфакс".

Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Имеет юридическое и экономическое образование, кандидат экономических наук. До 1994 г. — кадровый военный, полковник запаса. С 1994 по 1998 годы занимался бизнесом. В дальнейшем пришел на телевидение, создав собственную телепрограмму "На дорогах России", выходившую на ВГТРК.

С 2000 года работал в правительстве Москвы, возглавлял департамент СМИ и рекламы города Москвы. В 2016 году назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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