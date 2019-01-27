Принц Филип принес извинения пострадавшей в ДТП с его участием

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филип извинился перед Эммой Фэйрвезер, которая получила травму в аварии с его участием. Врачи диагностировали у неё перелом запястья, пишет РИА Новости. Принц Филип в письме выказал сожаление о происшедшем.

"Я очень сожалею, что вы получили травму. Желаю вам скорее оправиться от этого пугающего происшествия", — написал принц.

Как объяснил принц Филип полиции, 17 января на перекрестке в графстве Норфолк его ослепило "яркое зимнее солнце". Внедорожник принца врезался в автомобиль, в котором по главной дороге ехали две женщины, и перевернулся. Подушки безопасности уберегли принца Филипа от ранений.