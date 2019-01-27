Члены "Аум Синрике" с того света угрожают японцам цианидом и требуют деньги

Девять японских компаний получили по почте пакеты с подозрительным порошком. Местные СМИ пишут, что это может быть цианид.

Все письма отправлены от имен казненных членов религиозной секты "Аум Синрике" (запрещена в России). Отправители требуют выплатить им по 35 миллионов южнокорейских вон (порядка 31 тысячи долларов) в биткоинах.

Если деньги не будут перечислены, экстремисты грозятся распространить поддельные лекарства, в которых будет содержаться цианид. Крайний срок выполнения требований – 22 февраля, передает "Интерфакс".