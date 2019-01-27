"Реал" переключил внимание с Эриксена на Азара

Руководство мадридского "Реала" приняло решение отказаться от идеи приобретения датского полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена. Теперь боссы "сливочных" переключат свое внимание с главного плеймейкера "шпор" на хавбека "Челси" Эдена Азара.

В "Реале" утратили свой интерес к датчанину из-за того, чтобы избежать возможного конфликта с лондонцами, которые ранее продавали в Мадрид таких игроков как Луку Модрича и Гарета Бэйла, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As. Теперь "Королевский клуб" намерен ослабить конкурента "Тоттенхэма" – лондонский "Челси" и приобрести бельгийца Эдена Азара.

Мадридцы готовы заплатить за трансфер Азара порядка 100 миллионов фунтов. Сам полузащитник не против сменить клубную прописку – об этом он заявлял еще летом после чемпионата мира. И он не скрывает, что хочет решить вопрос по своему будущему как можно скорее.