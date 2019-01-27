Петербург: парад, столетие ветерана и помощь музею блокады

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел военный парад по случаю 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Парадом командовал заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Сирицкий, принимал его командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев.

На открытии парада военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона пронесли флаг России и знамя города-героя Ленинграда, штандарты фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. Дальше в парадном строю прошли военнослужащие в форме военных лет.

В параде участвовали военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона, военной полиции, Росгвардии, МЧС, а также военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка.

Колонну военной техники возглавил танк Т-34, в ней шла и другая техника времен войны, а также современные бронеавтомобили, бронетранспортеры, танки и гаубицы, передает "Интерфакс". Участвовали в торжественном мероприятии установки "Торнадо-Г", "Искандер-М" и ракетный комплекс С-400 "Триумф", а завершился парад пролетом авиационной группы "Стрижи".



Тем временем президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Министерству культуры РФ 150 миллионов рублей для частичной компенсации затрат при создании новой экспозиции петербургского Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Средства выделят в 2019 году из резервного фонда президента РФ.

Контроль за целевым распределением и эффективностью расходования средств возлагается на Минкультуры, отчет о расходовании средств министерство будет обязано предоставить в администрацию президента РФ.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем жительницу Приморского района и ветерана Великой Отечественной войны Елену Галиндо — ей в день 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда исполнилось 100 лет.

По сообщению на сайте администрации Санкт-Петербурга, глава города передал имениннице поздравления, цветы и подарок от президента России Владимира Путина.

Елена Галиндо, медсестра по образованию, с первых дней войны вступила в ряды действующей армии и в составе Сортировочного эвакогоспиталя номер 1439 дошла до Австрии, была отмечена боевыми наградами. После окончания войны она более 50 лет проработала медицинской сестрой в одном из медучреждений Ленинграда.