Взрыв в кафе "Рандеву": арендатор задержан

Следствие задержало арендатора кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области, в котором взорвался баллон с газом. Как рассказали ТАСС в Следственном комитете России, 46-летняя женщина вела бизнес без соответствующих документов. Следователи будут просить суд арестовать подозреваемую.

Как считают в МЧС, к взрыву газа 26 января привели нарушения правил безопасности.

В субботу в кафе 40 человек праздновали юбилей. От ожогов после пожара скончался 60-летний именинник, а 22 гостя получили травмы. 14 человек проходят лечение в больнице, в том числе двое детей. Четверо пострадавших помещены в реанимацию.