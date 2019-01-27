"Вы в бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?": видео с очередной "отличившейся" чиновницей

Бурная дискуссия развернулась в Сети после высказывания председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева. Некоторых из участников встречи она упрекнула в том, что они слишком вольно просят помощи из федерального бюджета на восстановление исторического квартала города.

"Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" — спросила собравшихся Юденич. Видео с высказыванием чиновницы появилось в Сети.

Сама она выступила с разъяснениями на своей странице в "Фейсбуке", разместив там более полную видеозапись своего выступления.

По словам Юденич, некий пользователь "Фейсбука" выдернул ее фразу из контекста, исказив смысл сказанного. Она же лишь хотела "немного приземлить коллег из экспертного сообщества", просивших денег из бюджета — архитекторы, по ее словам, называли суммы до миллиарда. "Безнравственно просить миллиард из бюджета на свои футуристические проекты", — уверена она.

Выложенное Юденич видео обрывается сразу после ее "вырванной из контекста" фразы — в нем уже "не поместились" возмущенные крики в ответ. "Мы налоги платим!" — кричали, в частности, собравшиеся.

Юденич отметила также, что ожидает извинений от "отдельных представителей гражданского общества" — в частности, от пользователя, разместившего первоначальное видео.

Это далеко не первое столь громко прозвучавшее высказывание из уст региональных чиновников. К примеру, в ноябре прошлого года директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила на встрече с молодежью города Кировграда, что "государство молодым людям в принципе ничего не должно, а должны родители, поскольку оно не просило родителей рожать". Примерно в это же время сотрудница администрации Камчатского края предложила "чпокнуть дротиком, как животное" пенсионера, пытавшегося пытался проникнуть в здание правительства региона.

Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова на встрече с врачами печально известной Струнинской больницы оскандалилась, посоветовав медикам для начала помыть полы и повесить занавески.

А министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова лишилась должности после заявления о том, что 3700 рублей в месяц достаточно "для минимальных физиологических потребностей", так как "макарошки стоят всегда одинаково".