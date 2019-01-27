Захарова напомнила немецким властям о выплатах блокадникам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выделение властями Германии 12 миллионов евро на нужды блокадников. На эти средства отремонтируют госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны, а также создадут германо-российский общественный центр.

Однако, по словам Захаровой, вопрос о компенсациях, которые Германия должна выплатить "всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности", не закрыт.

На сегодняшний день ФРГ исполнила только соглашение с Международной еврейской конференцией, по которому выплатила по 2500 евро блокадникам-евреям.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. От голода в городе умерли сотни тысяч человек.