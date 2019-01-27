Железнодорожник Фернандеш договорился с "Галатасараем" о трансфере

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш достиг договоренности с турецким "Галатасараем" о переезде в Стамбул. Теперь договориться осталось представителям обоих клубов.

Пока остается неизвестным, пополнит ли португалец состав действующего чемпиона Турции в нынешнее трансферное окно или же доработает свой контракт с "Локо" до конца, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Sport Inside. Летом он станет свободным агентом и беспрепятственно может сменить клуб.

Напомним, что Фернандеш не может договориться с "Локомотивом" о заключении нового контракта из-за разногласий в финансовом вопросе. Ранее сообщалось об интересе к португальскому полузащитнику со стороны "Истанбул Башакшехира".