Трагедия в саратовском кафе: взрывом снесло стены, потолок расплавился

В Саратовской области задержали арендатора кафе, где накануне взорвался газовый баллон. Один человек погиб, состояние шестерых оценивается как тяжелое. Всего в больницу доставили 40 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решается вопрос об аресте подозреваемой, назначены экспертизы.

Ни окон, ни дверей, внутри — праздничный стол оплавился, как и все в этом зале. Праздник, едва начавшись, закончился трагедией. Судя по ужасающей картине, на момент взрыва празднование юбилея было в самом начале — закуски почти не тронуты, бутылки с напитками — полные. Гостей было порядка 40 человек, готовились развлекать гостей тамада и ди-джей. А в соседнем помещении находился газовый баллон, из которого, предположительно, произошла утечка. Что и стало причиной взрыва.

Взрывной волной снесло все стены внутри кафе, выбило двери и окна. Хлопок был такой силы, что люди упали на пол. Вспыхнувший огонь моментально расплавил натяжной потолок. Горящие капли пластика обжигали посетителей кафе. Одежда в гардеробе сгорела почти сразу, выбегали и выползали на улицу кто в чем был.

"Мы находились на юбилее у дяди, когда произошел взрыв. Мы упали на пол и поползли к выходу", — вспоминают тот страшный вечер пострадавшие. После ЧП в больницы за помощью обратились 22 человека. Юбиляр, отмечавший свое 60-летие, сидел во главе стола — ближе всего к злополучной подсобке, где произошел хлопок газа. Он получил наиболее тяжелую травму — ожог 90% кожного покрова, спасти его не удалось. Еще 11 человек ночью перевезли в Саратовский ожоговый центр, четверо из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, двоих пострадавших детей готовят к выписке.

Главврач Саратовского центра ожоговых поражений Николай Островский рассказал, что с юбилея в больницу были доставлены 11 человек. Четверо из них сразу оказались в отделении реанимации поскольку находились в тяжелом состоянии. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были помещены в ожоговое отделение клиники.

Что спровоцировало взрыв, пока неизвестно. В воскресенье утром на месте трагедии продолжила свою работу следственная группа. На кухне кафе помимо электроплит установлена еще и газовая, так что баллонов в подсобке могло быть несколько. Кафе было подключено к магистральному газу. Однако техусловия позволяли его использовать только для отопления. На большие компании блюда готовили с использованием газовых баллонов. Насколько это соответствовало требованиям безопасности, устанавливается.

Руководитель Аткарского межрайонного следственного управления Следкома РФ по Саратовской области Сергей Маслюк сообщил, что арендатор помещения уже задержана, проведены первые допросы для выяснения обстоятельств трагедии. Полиция возбудила уголовное дело с формулировкой: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".