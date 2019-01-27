Фатальный полет на трассе в Северной Осетии попал в объективы камер наблюдения

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие аварию с летальных исходом, произошедшую вечером в минувший четверг, 24 января, на 93-м километре Транскавказской магистрали в Северной Осетии.

На записи видно, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на большой скорости вылетел на пределы проезжей части, буквально взмыв в воздух.

Пролетев несколько десятков метров, машина перевернулась и рухнула на крышу строения.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб житель Южной Осетии, находившийся за рулем легковушки, а его пассажир выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, средства контроля скорости зафиксировали, что перед ДТП Mercedes двигался со скоростью 211 километров в час.