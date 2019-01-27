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27 января 201912:35

Глава Bellator: контракт с Емельяненко истек, теперь все зависит от него

Twitter / Scott Coker

Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер прокомментировал ситуацию о дальнейшем сотрудничестве с российским бойцом Федором Емельяненко. Функционер признался, что не знает планов россиянина на ближайшее будущее.

"Будет ли выступать Емельяненко дальше, я не знаю. Решение будет зависеть от него, – сказал Кокер, слова которого приводит Газета.Ru. – Мы находимся в хороших отношениях уже много лет, но единственное, что я могу сказать – контракт с ним окончен".

Напомним, что контракт между Емельяненко и Bellator был заключен на три поединка. Первый из них россиянин проиграл Мэтту Митриону, второй был выигран у Чейла Сонена, а в заключительном бою он вновь уступил – на этот раз Райану Бейдеру.

Ранее сообщалось о том, что Емельяненко-старший может завершить спортивную карьеру.

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