Ситуация с газом: в Киеве зазвучал голос разума

Страны Европы — в частности, ФРГ и Франция — воспринимают Украину как "ненадежного поставщика" газа и заинтересованы в "обходных газопроводах". С таким заявлением выступил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, передает RT.

Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об "озабоченности" судьбой транзита российского газа через Украину, по выражению нардепа, "разбиваются об интересы Европы", которая "стояла на пороге недопоставки и замерзания" из-за двух "газовых войн".

Именно поэтому, говорит Мураев, там воспринимают Украину как ненадежную страну-транзитера, и обходные газопроводы — в интересах самих европейцев, так как они полностью обеспечат их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Евросоюза.

Заявление украинского депутата прокомментировал политолог Юрий Светов. По его словам, в лице Мураева прозвучал "голос разума", и на Украине "есть люди, которые трезво оценивают ситуацию". Эти люди, по словам Светова, понимают, что "послемайданные пять лет бегания по миру с протянутой рукой и утверждение, что Украиной все должны заниматься, помогать ей" вызвали у определенной части политиков и общества в Европе понимание: Киев — ненадежный партнер, который рассчитывает на внешнюю помощь, а ответственности нести не хочет.

Украинским властям, по словам Светова, нужно не конфликтовать с Россией, а "договариваться о взаимоприемлемых соглашениях". Политолог напомнил, в частности, о звучавших заявлениях представителей Украины в духе того, что Россия обязана продолжать транзит газа через нее, чтобы у Киева были деньги на реконструкцию транзитных газопроводов на ее территории, после которой она сможет "стать надежным помощником". У определенной части европейцев и украинских политиков уже тоже есть четкое понимание, что без конца это продолжаться не может, отметил Светов.