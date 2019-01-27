Россиянина задержали за стрельбу в бердянской больнице

Полиция Украины подозревает россиянина в стрельбе в больнице Бердянска. По версии следствия, два посетителя больницы и охранник повздорили. Один из пришедших применил огнестрельное оружие и ранил сотрудника медицинского учреждения. Скрыться стрелявшему не позволили другие посетители и персонал клиники, пишет РИА Новости.

Охранник ранен в голову, но опасности для жизни нет. Полицейские задержали россиянина 1978 года рождения. За "хулиганство" ему может грозить до семи лет лишения свободы.