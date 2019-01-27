Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету Кубка IBU

В швейцарском Ленцерхайде состоялась смешанная эстафета очередного этапа Кубка IBU по биатлону. Победу одержала сборная России, за которую выступали Ульяна Кайшева и Сергей Корастылев.

Российский тандем совместными усилиями преодолел дистанцию за 36 минут 20,3 секунды. Россияне обошлись без штрафных кругов, но на огневых рубежах пришлось использовать два дополнительных патрона.

Второй результат показали представители команды Германии, отставшие на 1 минуту 01,5 секунды. Замкнули тройку призеров спортсмены сборной Украины. Они финишировали спустя 1 минуту 05,7 секунды.