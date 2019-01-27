Две бригады спецназа ВС РФ стали гвардейскими

Российский лидер Владимир Путин подписал указы, согласно которым за героизм, отвагу и мужество 14-й и 16-й бригадам спецназначения ВС РФ присвоено почетное звание гвардейских.

Впредь в их названии будет указываться слово "гвардейская".

Официальные документы уже опубликованы на сайте правовой информации, передает ТАСС.