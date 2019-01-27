Патриарх Кирилл напомнил, что "невозможное человекам возможно Богу"

В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в московском храме Христа Спасителя.

Во время проповеди после литургии он заявил, что 75-летие снятия блокады Ленинграда является событием, которое плохо поддается описанию в рациональных человеческих категориях, находится вне рационального объяснения.

Трудно представить, продолжил он, как миллион человек прожили в блокадном городе на 125 граммов хлеба в день, но люди выжили. В этой связи патриарх Кирилл вспомнил, что его мама также выжила в блокадном Ленинграде, причем с грудным ребенком на руках, старшим братом предстоятеля Русской православной церкви.

"Есть только одно объяснение: была воля Божия, чтобы город на Неве не пал. Потому что его падение неминуемо бы повлекло за собой падение всей Руси", — подчеркнул патриарх, слова которого приводит РИА Новости.

В продолжение своей мысли он отметил, что, когда невозможно объяснить что-либо с человеческой точки зрения, следует видеть в этом руку Божию. И напомнил слова из Евангелия: "Невозможное человекам возможно Богу".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, но полного снятия блокады пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Абсолютное большинство из них умерли от голода.