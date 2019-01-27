Американские военные отбили у талибов игиловских главарей

Американские военные помогли 40 лидерам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) бежать из тюрьмы в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Примечательно, что это была тюрьма движения "Талибан" (также запрещено в России).

По сообщению иранского информагентства Tasnim, секретная операция была проведена американцами 13 января. Вначале район горного селения Панджбоз, где находилась тюрьма, был подвергнут бомбардировке, в результате которой было убито некоторое число талибов. Затем туда были направлены американские вертолеты. Высадившиеся из них бойцы истребили охранников тюрьмы, освободили игиловцев и этими же вертолетами эвакуировали их.

Сообщается, что все 40 освобожденных лидеров ИГИЛ — иностранцы, захваченные ранее талибами в Панджбозе после ожесточенных боев между боевиками двух террористических группировок. Их освобождению предшествовало бегство из этой же тюрьмы еще одного игиловца — боевика из Узбекистана по имени Аминулла. По данным Tasnim, он был одним из лидеров ИГИЛ на севере Афганистана и имел тесные связи с американскими военными, в прошлом использовавшими его в качестве своего секретного агента среди талибов для добычи информации, полезной для будущих военных операций против них.

После своего побега из тюрьмы, за который даже наказали одного из охранников, Аминулла сразу вышел на связь с американцами, указал им точное местоположение тюрьмы и помог спланировать спецоперацию по освобождению своих "коллег".

Это уже не первый случай, когда силы США помогают боевикам ИГИЛ, добавляет Tasnim. По данным агентства, в ходе боев между талибами и игиловцами на западе Афганистана силы США неоднократно бомбили позиции "Талибана" и перевозили вертолетами на военные базы видных деятелей ИГИЛ, включая местного лидера группировки — муллу Нангияли.

А по данным ресурса "Sputnik Узбекистан", ссылающегося на российский МИД, к захвату тюрьмы мог быть причастен американский спецназ, а целью операции было недопущение утечки информации о спонсорах террористов.

По словам замглавы провинциального совета провинции Бадгис Абдуллы Афзали, иностранные военные убили около 20-30 талибов, охранявших тюрьму, и освободили 38 боевиков, которых увезли в неизвестном направлении. Один боевик был убит, троих освободить не удалось. Освобожденные боевики ИГ, по словам Афзали, были захвачены в плен талибами пять месяцев назад в афганской провинции Фарьяб.