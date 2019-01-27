Семья Салы собрала 300 тысяч евро для возобновления поисков футболиста

Родственники и близкие футболиста Эмилиано Салы намерены добиться продолжения поисково-спасательной операции в Ла-Манше. Они инициировали сбор средств и за два дня собрали 300 тысяч евро. Свои взносы сделали многие футболисты.

В частности, по информации издания Bild, в сборе средств приняли участие полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, хавбек "Пари Сен-Жермен" Адриан Рабьо и Жоффре Кондогбиа из "Валенсии" Кроме того, сообщается, что самый большой взнос в размере 30 тысяч евро был совершен пользователем под никнеймом "Килиан Мбаппе".

Напомним, что Сала совершал полет из французского Нанта в валлийский Кардифф на частном самолете и во время перелета воздушное судно пропало с радаров. Французские и английские спасатели на протяжении трех дней вели активные поиски, которые ни к чему не привели.

Также о возобновлении поисковой операции просил и аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.