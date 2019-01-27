В Донбассе засекли украинских снайперов-провокаторов

Группа украинских снайперов прибыла в район Торецка для организации возможных провокаций. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Он добавил, что снайперы могут быть привлечены для провоцирования на ответный огонь Народной милиции Донецкой народной республики.

В данный момент группа украинских снайперов из состава 58-й мотопехотной бригады разместилась в 10 километрах от Горловки. В этом же районе с целью создания ложных инфоповодов сейчас находятся представители украинских СМИ.

Дискредитация руководства ДНР и создание провокаций необходима в преддверии очередного раунда переговоров Контактной группы в Минске и приезда в Донбасс делегаций западных стран, которая запланирована на 30 января.