Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный 7-й раз

В Мельбурне завершился стартовый турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису. На центральном корте имени Рода Лейвера серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем и стал чемпионом Australian Open-2019.

Джокович доминировал на протяжении большей части матча и практически не давал шансов Надалю на то, чтобы взять хотя бы сет. А там, где не справлялся серб, невынужденные ошибки допускал второй номер мирового рейтинга — игра у Надаля не задалась. Джокович же оказался сильнее практически по всем показателям и заслуженно взял верх.

В итоге борьбы между лидерами ATP не получилось и матч завершился по итогам трех сетов – 6:3, 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 4 минуты. Для Джоковича эта победа в Открытом чемпионате Австралии стала седьмой в карьере. Теперь по этому показателю он стал рекордсменом Australian Open.

Всего же на турнирах "Большого шлема" он побеждал 15 раз.