Президент посетил Пискаревское кладбище

В 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

В дни памяти прорыва и снятия блокады Ленинграда глава государства уже не в первый раз посещает Пискаревское кладбище. Традиционно он навещает и расположенную на кладбище братскую могилу, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в годы блокады, пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье Путин почтил память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области, — он возложил цветы к монументу "Рубежный камень".

Далее в программе российского лидера, в частности, осмотр юбилейной экспозиции, подготовленной патриотическим объединением "Ленрезерв", и посещение спектакля-концерта "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский".

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, День снятия блокады Ленинграда — это очень важная дата для всех россиян и персонально для президента Путина. Он не раз рассказывал, что его отец Владимир Спиридонович отказался от "брони", стремясь на фронт, и был тяжело ранен на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Красная армия в тяжелых боях на этом плацдарме потеряла 50 тысяч солдат и офицеров.