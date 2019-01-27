Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в Венесуэлу направлены порядка 400 бойцов из России. "Да нет, конечно", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, подтверждает ли официально Россия направление в Венесуэлу порядка 400 бойцов для охраны действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"У страха глаза велики", — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, происходящее в Венесуэле опасно, но еще опаснее то, что это "происходит при прямом вмешательстве США". Этого, по словам Пескова, никто даже не скрывает, а признание Вашингтоном главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо свидетельствует о стопроцентной синхронизации действий венесуэльских оппозиционеров с США.

При этом, посетовал Песков, события в Венесуэле, к сожалению, нельзя назвать беспрецедентными, "потому что прецедентов было очень много".