Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

За главу подмосковного Совета по правам человека Марину Юденич, фраза которой о вкладе граждан в бюджет стала причиной бурного обсуждения в интернете, вступились в СПЧ при президенте.

Ответственный секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора считает, что фраза относилась к экспертному сообществу, обсуждавшему архитектурный облик города Королева, а не ко всем россиянам, ее мнение приводит РИА Новости.

Ранее видео с высказыванием председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Юденич появилось в социальных сетях. На предложение жителей города Королева выделить деньги из федерального бюджета для реставрации исторического квартала Юденич ответила вопросом на вопрос: "Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?"

"Представители экспертного сообщества предложили выделить из бюджета около миллиарда рублей. К ним и относилось мое замечание", — пояснила позднее Юденич свои слова.

Юденич возглавила Совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2017 года.