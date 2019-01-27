Из-за Ту-160 Канада и США подняли в воздух истребители

Из-за двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады, с базы на Аляске подняли несколько истребителей ВВС США и Канады.

Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки написало твит.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о плановом полете ракетоносцев согласно международным правилам использования воздушного пространства.