Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина

Для президента России Владимира Путина наибольшую важность представляет внутренняя ситуация в стране, а приоритет — реализация национальных проектов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

По словам Пескова, для президента, при всем уважении к иностранным партнерам, к геополитическим процессам и региональным конфликтам, это все носит вторичное значение.

"Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния. Это, может быть, звучит высокопарно, обще, но все подчинено именно этой цели", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос, когда люди почувствуют изменения к лучшему, Песков напомнил о существовании национальных проектов и отметил, что их реализация ограничена президентским сроком. При этом он обратил внимание на то, что "все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих национальных проектов". Пресс-секретарь выразил уверенность в том, что что все это принесет ощутимые результаты по мере исполнения национальных проектов.

Песков заявил и о том, что российский лидер разделяет со всей страной боль, связанную с блокадой Ленинграда. Эта боль является и его личной болью. В этой связи он предложил обратить внимание на кадры участия Путина в возложении цветов на Пискаревском кладбище и на то, как глава государства останавливается у братской могилы, где похоронен его брат. По мнению представителя Кремля, "это можно смотреть без объяснений и без звука".

Кроме того, пресс-секретарь российского президента, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин", прокомментировал ситуацию в Венесуэле и озвучил основную задачу переговоров с Японией.