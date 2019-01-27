Женская сборная России заняла четвертое место на этапе Кубка мира

Лыжная сборная России финишировала на четвертом месте в рамках эстафеты 4х5 на этапе Кубка мира, который проходил в шведском Ульрисехамне. Российскую команду представляли Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева.

Победу праздновали спортсменки из Норвегии, преодолевшие дистанцию за 57 минут 6,3 секунды. Следом за ними расположились шведки с отставанием в 37,4 секунды, а замкнули пьедестал финские лыжницы. Они проиграли норвежкам 41,2 секунды.

Россиянки же приехали к финишу спустя 1 минуту 9,1 секунды. Отметим, что в десятку лучших также вошла вторая сборная России в лице Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко. Наш второй квартет показал седьмой результат.