Дуэль из-за Скабеевой: Береза ждет Морозова с "Удавами"

Обидчик журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой — депутат украинской Верховной рады Борислав Береза — заявил, что принял вызов на дуэль от российского сенатора Игоря Морозова. Ранее украинский депутат оскорбил и толкнул Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

Накануне Морозов заявил в "Фейсбуке", что Береза — "не мужчина, а животное", и предложил тому выбрать место и время для получения "сатисфакции за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой". За собой сенатор оставил выбор оружия — пистолет Ивана Козлова "Удав".

Украинский депутат отреагировал на вызов также в "Фейсбуке", написав, что ждет Морозова в пятницу 1 февраля в 12:00 возле центрального входа в здание Верховной рады в Киеве. "А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", — пригрозил он.

Ранее инцидент с Березой и Скабеевой прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он призвал украинцев присмотреться к тем, кто управляет их страной, а Березе предложил извиниться перед Скабеевой, иначе "обязательно найдется истинный мужчина", который "с размаху влепит звонкую оплеуху".