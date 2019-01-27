V-MaX: Франция решила обзавестись гиперзвуковым оружием

Французское оборонное министерство озаботилось отставанием страны в разработке и производстве гиперзвукового оружия. В начале недели министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли анонсировала программу V-MaX. В ее рамках запланировано создание макета-демонстратора гиперзвукового планера, пишет ТАСС. Ожидается, что контракт получит авиационно-космический концерн Arianegroup.

Как заявила Парли, Франция не может себе позволить выжидать, а V-MaX "станет подлинным технологическим прорывом" в ряде областей военного применения. Министр напомнила, что из пяти стран-членов Совета безопасности ООН, три уже имеют новейшие гиперзвуковые ракеты: Россия, США и Китай.

Французская ракета должна летать со скоростью более 6 тысяч км/час, первые испытания должны начаться "до конца 2021 года". Разработчикам нового типа оружия придется решить проблемы "кинетического нагрева", радиуса действия и точности попадания.