В пермской 14-этажке произошло обрушение

В жилом 14-этажном доме в Перми обрушилось перекрытие, сообщает региональное управление МЧС.

Обрушение перекрытий между крышей и техническим этажом произошло в 15.15 часов по местному времени (13.15 по Москве). В доме всего один подъезд, все 120 жителей из здания эвакуированы. Их временно разместили в здании гимназии № 33 на улице Островского. Сейчас сотрудники МЧС и специалисты осматривают технический этаж. Специалисты должны оценить степень опасности для жителей дома, после чего будет принято решение о дальнейшем размещении эвакуированных жильцов.

По предварительным данным, угрозы обрушения дома нет.

Пресс-служба регионального правительства уточняет, что дом был построен в 1993 году. На место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края.