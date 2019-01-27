Пожар на ММК ликвидирован

Пожар площадью 770 квадратных метров в цехе углеподготовки Магнитогорского металлургического комбината потушен, конструкции пролиты и разобраны.

В тушении участвовали были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.

Транспортерная лента загорелась в 11 часов утра по Москве. Людей в цехе не было, на технологический процесс происшествие не повлияло, передает ТАСС.

Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших мировых производителей стали.