Соратник Порошенко поведал о "проклятом месте"

Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной рассказал в своем Facebook, как его обокрали на парковке гипермаркета в Ходасеевке в Киевской области. Парковку у "МегаМаркет" на Новообуховской трассе парламентарий назвал "каким-то проклятым местом" для него.

По сообщению депутата, шесть лет назад здесь у него пытались угнать машину. А в субботу, 26 января, его обокрали: некий бандит разбил боковое стекло у переднего пассажирского сидения, схватил лежавшую там сумку, сел в поджидавший его автомобиль и уехал.

Кроме того, оказалось, что заднее колесо машины Куренного пробито ножом. "Видимо, чтобы я не погнался за ними", — предположил украинский парламентарий.

В похищенной сумке, по словам Куренного, были ноутбук, документы, недорогой телефон, очки и лекарства. Позже документы и футляр с очками нашли — видимо, воры их выбросили.

"На этом мои "взаимоотношения" с МегаМаркетом в Ходасеевке завершатся, — резюмируя все вышесказанное, написал Куренной. — В любом случае, все хорошо, что хорошо кончается. Или, как говорят в моей Одессе: "Умер-шмумер — лишь бы был здоров!"