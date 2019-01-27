Мадуро: Трамп всех недооценивает, а Европа игнорирует историю

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью каналу CNN Turk прокомментировал политический кризис в стране. Как считает президент, венесуэльская оппозиция пользуется поддержкой из-за рубежа, в первую очередь, Соединенных Штатов. Американцы признали полномочия спикера парламента Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

В разговоре с турецкими журналистами Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп пренебрежительно относится к Латинской Америке и остальному миру.

"Он не тот лидер, который способен справиться с трудностями. Это и есть его идеология — он всех недооценивает", — отметил Мадуро.

Через журналистов Мадуро обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом отозвать ультиматум. Ранее европейцы потребовали организовать новые выборы президента Венесуэлы, угрожая, в случае отказа, через восемь дней признать лидером страны Хуана Гуайдо. Мадуро заявил, что Европа вновь ошибается в своей политике.

"Несмотря на нашу 200-летнюю независимость, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашим суверенитетом… Никто не может ставить нам ультиматумы", — заявил Мадуро.

Мадуро призвал оппозицию к диалогу, а президента Турции Реджепа Эрдогана поблагодарил за поддержку, пишет ТАСС.